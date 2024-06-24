Бишкек, 24 июня, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Послание 24 июня опубликовала пресс-служба киргизского лидера.

«Примите мои соболезнования в связи с терактом в Дагестане», — отметил Жапаров.

Киргизский президент также пожелал терпения родственникам и близким погибших в результате атак террористов, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

Жапаров подчеркнул, что Киргизия выступает против любых форм терроризма и поддерживает усилия правительства России по обеспечению национальной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Казахский лидер также предложил президенту России содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий по линии силовых структур.

До этого соболезнования российскому лидеру по поводу терактов в Дагестане выразил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он также заявил о готовности продолжать активное взаимодействие соответствующих ведомств в борьбе с такого рода вызовами.

В Дербенте и Махачкале 23 июня боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Сотрудникам правоохранительных ведомств удалось ликвидировать шесть боевиков. В Дербенте от рук террористов погибли настоятель храма, 66-летний Николай Котельников и охранник. Также преступники совершили нападение на синагогу, которая в результате сгорела.

Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, власти республики на этом не остановятся и продолжат выявлять спящие ячейки террористов. Глава региона также призвал сограждан поддерживать действия силовиков по стабилизации ситуации.

Число погибших в результате атак террористов в Дербенте и Махачкале увеличилось до 20 человек. Как рассказал знакомый с ситуацией источник, в это число входят 17 правоохранителей. Ещё 44 человека пострадали.