Москва, 24 июня, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, который недавно посетил с визитом КНДР, поблагодарил лидера страны Ким Чен Ына за оказанный приём. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, хотел бы выразить вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике», ― говорится в телеграмме, направленной председателю государственных дел КНДР.

Также глава государства подчеркнул особое значение этого государственного визита. По его словам, он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Путин отметил, что теперь перед Россией и КНДР открываются новые горизонты для плодотворного сотрудничества в самых различных областях.

Российский лидер добавил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы. Он также назвал лидера КНДР Ким Чен Ына желанным гостем в России.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. 19 июня лидеры двух стран провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе заняли вопросы безопасности и международной повестки, отметил российский президент. Кроме того, прошли переговоры делегаций в расширенном составе.

Также Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений на долгий период. Путин назвал его прорывным документом и отметил, что в рамках договора поставлены масштабные задачи и ориентиры по углублению связей двух стран. Он добавил, что в рамках этого договора Россия не исключает военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. Президент также отметил, что РФ ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине.

Лидеры двух стран обменялись подарками. Президент России подарил Ким Чен Ыну адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР подарил главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Кроме того, лидеры двух стран посетили торжественный концерт в спортивном комплексе «Чеюкквон», на котором были исполнены песни о войне и композиции певца SHAMAN.

Затем состоялся государственный приём от имени главы КНДР Ким Чен Ына. На приёме Путин поднял тост за укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР и за здоровье северокорейского лидера.

По итогам визита Путин заявил лидеру КНДР, что будет ждать его с ответным визитом в Москве.