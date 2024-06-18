Пхеньян, 18 июня, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР начался, самолёт российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретил президента РФ в аэропорту.

В преддверии визита Путина в КНДР на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет лидера России повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.

Пхеньян из-за предстоящего визита президента России наполнен «атмосферой радости», писала ранее северокорейская газета «Нодон синмун». Издание отметило, что визит Путина в КНДР представляет реальную возможность развития дружественных отношений между странами.

Как передавало ИА Регнум, в ходе визита Путина в КНДР подпишут ряд значимых документов, в том числе, возможно, и договор о партнёрстве, сообщил 17 июня помощник главы государства Юрий Ушаков.

Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет, также пройдут переговоры делегаций в расширенном составе. В состав российской делегации войдут в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов.

В статье для газеты, опубликованной 18 июня, Путин подчеркнул, что между Россией и КНДР продолжает развиваться многоплановое партнёрство. Москва высоко ценит твёрдую поддержку Пхеньяна в проведении специальной военной операции на Украине, солидарность с российской стороной по ключевым международным вопросам и готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке ООН.