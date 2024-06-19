Пхеньян, 19 июня, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Песни о войне и композиции певца SHAMAN прозвучали в Пхеньяне на концерте в честь президента России Владимира Путина, прибывшего в КНДР с дружественным государственным визитом.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

На концерте в Пхеньянском доме спорта присутствовали Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, делегаты обеих стран. Перед началом программы прозвучали государственные гимны обеих стран, выступал сводный военный оркестр КНДР.

Участники концерта исполнили множество песен военных лет на русском языке, в том числе «Священную войну» и «Катюшу», а также корейские композиции. Зрители подпевали и аплодировали артистам.

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Когда квинтет девушек пел композицию «Встанем» певца SHAMAN, Путин поднялся на ноги. За ним встал Ким Чен Ын, а затем и весь зал.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Владимир Путин начал государственный визит в Северную Корею, его самолёт вечером прибыл в Пхеньян. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретил российского лидера в аэропорту, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Ким Чен Ын встретил Путина на красной ковровой дорожке, после чего главы государств прошли на площадь. Церемония началась с исполнения гимнов России и КНДР, затем прошёл почётный караул. Ким Чен Ын и Владимир Путин представили друг другу членов своих делегаций. Затем они проследовали в резиденцию «Кымсусан» для переговоров.