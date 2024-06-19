Пхеньян, 19 июня, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгий период, заявил 19 июня в Пхеньяне президент Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — сказал российский лидер.

Путин также напомнил, что в 2023 году Россия и Северная Корея отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в 2024 году — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа — соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве.

Документ был подписан ещё товарищем Ким Ир Сеном в ходе первого визита в Москву, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе визита президента России в КНДР подпишут ряд значимых документов, в том числе, возможно, и договор о партнёрстве, сообщил 17 июня помощник главы государства Юрий Ушаков. Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет, также пройдут переговоры делегаций в расширенном составе.

18 июня Путин распорядился подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Вместе с тем он разрешил МИД в ходе переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.