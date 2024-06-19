Пхеньян, 19 июня, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал президента России Владимира Путина самым дорогим другом корейского народа.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Ранее 19 июня лидеры двух стран подписали в Пхеньяне Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

По словам Ким Чен Ына, заключение нового «самого мощного договора» между двумя странами было бы немыслимо в отрыве от «выдающейся дальновидности» и решительности Путина — «самого дорогого друга корейского народа».

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одного из участников. Российский лидер добавил, что Россия не исключает военно-техническое сотрудничество с КНДР в рамках этого договора.

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в КНДР с дружественным государственным визитом. В аэропорту его встретил лидер страны Ким Чен Ын, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Путин на переговорах заявил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США. Он отметил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине.