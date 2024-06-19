Пхеньян, 19 июня, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

AP/TASS Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

По его словам, Путин подарил северокорейскому лидеру вторую машину Aurus.

«Мы подарили машину под названием Aurus», — отметил Ушаков.

Он добавил, что, помимо автомобиля, Путин подарил Ким Чен Ыну адмиральский кортик и чайный сервиз.

В свою очередь Ким Чен Ын подарил президенту России художественные произведения, включая бюсты.

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — пояснил помощник президента России.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Владимир Путин начал государственный визит в Северную Корею, его самолёт вечером прибыл в Пхеньян. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретил российского лидера в аэропорту, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Ким Чен Ын встретил Путина на красной ковровой дорожке, после чего главы государств прошли на площадь. Церемония началась с исполнения гимнов России и КНДР, затем прошёл почётный караул. Ким Чен Ын и Владимир Путин представили друг другу членов своих делегаций. Затем они проследовали в резиденцию «Кымсусан» для переговоров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3896539" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Позже лидеры двух стран провели переговоры тет-а-тет, которые продлились около двух часов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале сообщил, что российский лидер подарил автомобиль Aurus Ким Чен Ыну во время его визита на космодром Восточный в сентябре 2023 года. Ким Чен Ын впервые приехал на российском автомобиле на публичное мероприятие в марте 2024 года.