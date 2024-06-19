Пхеньян, 19 июня, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 июня в ходе визита в Пхеньян заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что будет ждать его с ответным визитом в Москве.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

На пресс-конференции после завершения переговоров с лидером КНДР глава российского государства также поблагодарил жителей Пхеньяна за тёплый приём.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждём вас с ответным визитом в Москве. И в заключение хотел бы поблагодарить жителей Пхеньяна за тёплую встречу», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В аэропорту президента встретил Ким Чен Ын, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

В преддверии визита Путина в КНДР на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет президента России повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.

Путин и Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе заняли вопросы безопасности и международной повестки, рассказал президент РФ. Также прошли переговоры делегаций в расширенном составе. 19 июня лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам Путина, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посещал Россию. В числе обсуждаемых вопросов были в том числе сотрудничество в военной и космической сферах, в сферах медицины и образования, возобновление регулярного авиасообщения между странами, строительство автомобильного моста через реку Туманная, повышение квоты для северокорейских студентов в вузах России и новые культурные обмены между странами.