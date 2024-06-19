Пхеньян, 19 июня, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Российская сторона ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал 19 июня на переговорах в Пхеньяне с председателем страны Ким Чен Ыном.

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

«Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», — заверил северокорейского лидера глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в резиденции «Кымсусан» 19 июня начались переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также членов делегаций.

Ранее на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась официальная часть государственного визита президента России в КНДР с церемонии встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Кортеж российского лидера подъехал к центральной площади, где проходят главные государственные торжественные мероприятия КНДР.

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Путина встретил Ким Чен Ын. Затем главы государств прошли на площадь. В начале церемонии по традиции исполнили гимны России и КНДР. После этого прошёл почётный караул, Ким Чен Ын и Владимир Путин представили друг другу членов своих делегаций.