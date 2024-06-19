Пхеньян, 19 июня, 2024, 12:30 — ИА Регнум. На переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном значительное место заняли вопросы безопасности и международной повестки, заявил 19 июня президент России Владимир Путин.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Большое внимание на сегодняшних переговорах заняли вопросы безопасности и международной повестки», — сказал российский лидер.

По его словам, страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства. По мнению Владимира Путина, оно должно опираться на международное право и культурно-цивилизационное многообразие.

Также президент РФ заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одного из участников. Он добавил, что Россия не исключает военно-техническое сотрудничество с КНДР в рамках этого договора.

Объективная и сбалансированная позиция КНДР по Украине подтверждает суверенный курс Пхеньяна, добавил Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в КНДР с дружественным государственным визитом. В аэропорту его встретил лидер страны Ким Чен Ын, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. На переговорах российский лидер заявил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США. Он отметил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине.

По итогам переговоров стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.