Берн, 16 июня, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Следующая конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США. Об этом заявил руководитель отдела коммуникаций Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.

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«Не исключено, что следующая конференция по Украине состоится до президентских выборов в США», — привела его слова «Газета.Ru».

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что подготовка ко второй «мирной» конференции должна занять не годы, а месяцы. По его словам, уже есть страны, выразившие желание принять в ней участие, и с ними уже ведутся переговоры.

Власти Швейцарии уже выразили готовность организовать новый саммит по Украине. При этом президент страны Виола Амхерд заявила, что разрешение конфликта невозможно без участия в этом процессе России.

В Бюргенштоке 15–16 июня прошла конференция по Украине без участия России. Итоговый документ поддержали только 80 стран из 93. Большое количество стран решило не отправлять делегации на саммит, в их числе — Китай, Куба, Пакистан, Сирия, Иран, Казахстан и другие.

Любой заслуживающий доверия процесс по урегулированию украинского конфликта требует участия России, заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на конференции в Бюргенштоке.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в свою очередь, отметил, что конференция была бы более ориентированной на результат, если бы на ней присутствовали представители России. Он добавил, что выдвинутые президентом России Владимиром Путиным мирные предложения по Украине являются проблеском надежды.

14 июня российский лидер заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил ИА Регнум, что мирная инициатива Путина может вывести на завершение украинского конфликта. Депутат объяснил, что президент сформулировал реальные гарантии безопасности для Киева и условия, в основе которых отражено реальное положение дел на земле.