Пекин, 31 мая, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Китай не будет участвовать в инициированной Киевом «мирной» конференции в Швейцарии, потому что повестка мероприятия расходится с требованиями Пекина, заявила 31 мая на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Анна Раткогло/РИА Новости

«Существует явное расхождение между повесткой конференции, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества, Китаю трудно принять участие в этой встрече», — заявила Мао Нин.

Она пояснила, что предложенные Пекином условия, судя по обсуждаемой повестке саммита, вряд ли будут учтены. Китайское руководство считает, что его требования справедливы, беспристрастны и не направлены против какой-либо стороны. Поставленные Китаем условия отражают общие опасения международного сообщества, особенно развивающихся стран, подчеркнула китайский дипломат.

Названные Пекином условия отражены в недавно опубликованном совместно с Бразилией документе по политическому урегулированию кризиса на Украине, напомнила Мао Нин.

Как сообщало ИА Регнум, так называемая мирная конференция по теме урегулирования украинского кризиса пройдёт в Швейцарии 15–16 июня в городе Бюргеншток без участия России. В середине января швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский попросил организовать в стране мирную конференцию высокого уровня.

МИД Швейцарии 30 мая заявил, что считает мирное урегулирование ситуации на Украине невозможным без участия России. Официальный представитель ведомства страны Пьер Ален Эльчингер заявил, что саммит должен позволить «начать мирный процесс», в который должна быть вовлечена Россия». При этом он не ответил, пригласят ли на мероприятие представителей России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 мая заявил, что конференция в Швейцарии предполагает «мир» на Украине по «формуле Зеленского» — формуле капитуляции. В подобных мероприятиях Россия участвовать не будет. Когда швейцарские дипломаты говорят, что хотят пригласить представителей России, они лгут, заявил глава МИД. Он подчеркнул, что российская сторона готова к переговорам, но на основе реальной ситуации.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом, поскольку организаторы заявляют, что без Москвы ничего не решить, и при этом российских представителей не приглашают, одновременно обвиняя РФ в отказе от переговоров.

В конференции из приглашённых на мероприятие 160 стран будут участвовать не более 70. О своём отказе заявили лидеры стран Глобального Юга, на лояльность которых рассчитывал Зеленский, заявил 29 мая член Совфеда Алексей Пушков.