Швейцария, 15 июня, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным мирные предложения по Украине являются проблеском надежды. Об этом 15 июня заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на открытии конференции по Украине в Швейцарии.

gazetemanifesto.com Хакан Фидан

«Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они являются важным шагом и проблеском надежды для начала», — сказал он.

Фидан добавил, что конференция в Швейцарии была бы более ориентированной на результат, если бы на ней присутствовали представители России.

По словам министра, Анкара верит в необходимость полномасштабного решения конфликта на основе дипломатии и всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева.

Как сообщало ИА Регнум, конференция по Украине, на которую не пригласили Россию, проходит с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Многие страны отказались от участия в ней, число участников конференции снизилось до 78, при этом Берн изначально заявлял, что разослал приглашения порядка 150 странам.

Любой заслуживающий доверия процесс по урегулированию украинского конфликта требует участия России, заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на конференции в Бюргенштоке.

14 июня Путин заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 июня отметил, что Кремлю нечего передать участникам так называемого мирного саммита по Украине. Он добавил, что Россия намерена собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии. Представитель Кремля уточнил, что в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, а предложения Путина по мирным переговорам не будет на повестке дня.