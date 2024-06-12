Эр-Рияд, 12 июня, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в королевство Саудовская Аравия. Об этом 12 июня сообщило саудовское информационное агентство SPA.

Соцсети Владимира Зеленского

«Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом», — уточняет агентство.

В аэропорту Джидды украинскую делегацию во главе с Зеленским встречали официальные лица, в том числе заместитель губернатора провинции Мекка принц Сауд бин Мишааль бин Абдель Азиз, госминистр и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, а также посол Украины в королевстве Анатолий Петренко и посол Саудовской Аравии на Украине Мухаммед Аль-Джибрин.

О визите в Саудовскую Аравию рассказал и сам глава киевского режима в своём Telegram-канале. Он уточнил, что встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Они обсудили вопросы отношений Киева и Эр-Рияда и подготовку к конференции по Украине. Киевский глава назвал беседу «содержательной и энергичной».

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Саудовской Аравии отказались участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представлена позиция России. Официальных подтверждений, что Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите в Швейцарии, пока нет.

Конференцию по Украине запланировали на 15–16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров. Вместе с тем министерство заявило, что считает немыслимым мирный процесс на Украине без участия Москвы.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 31 мая заявил, что Китай не примет участие в саммите в Швеции, инициированном Киевом. Китайская сторона также считает, что её позицию не учтут на том мероприятии.

Агентство Bloomberg 24 мая сообщило, что президент США Джозеф Байден не поедет на конференцию в Швейцарии, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.