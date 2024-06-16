Берн, 16 июня, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Разрешение конфликта на Украине невозможно без участия в этом процессе России. Об этом 15 июня заявила президент Швейцарии Виола Амхерд на открытии «мирной конференции» в швейцарском Бюргенштоке.

ТАСС/EPA/MICHAEL BUHOLZER /

«Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим», — сказала она.

Ахмерд уточнила, что в принятии долгосрочного решения по этому вопросу, по её словам, должны участвовать и Москва, и Киев.

При этом представителей России на «мирный саммит» в Бюргенштоке не пригласили.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что «мирная конференция» в Швейцарии созвана украинской стороной только в личных интересах главы киевского режима Владимира Зеленского и потому президент США Джо Байден решил её пропустить. По его словам, целью этого мероприятия является «международное признание полномочий» Зеленского.

В начале ожидалось, что на саммите в Швейцарии будут представители 160 стран, однако многие из них отказались по объективным причинам, в том числе и из-за отсутствия представителей России. От участия в мероприятии отказался Китай, официальный представитель МИД которого Мао Нин заявила, что повестка мероприятия расходится с требованиями Пекина. Также от приглашения отказалась Саудовская Аравия.

Президент России Владимир Путин ещё в марте назвал «мирную» конференцию в Швейцарии паноптикумом. Глава государства 14 июня также озвучил условия для начала переговоров с Киевом. По словам Путина, ВСУ должны вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а Киев — отказаться от вступления в НАТО. Президент уточнил, что «мирный саммит» в Бюргенштоке нужен его организаторам в качестве уловки для отвлечения всеобщего внимания.