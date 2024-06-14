Москва, 14 ноября, 2014, 17:10 — ИА Регнум. 31 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Здоровое питание». По традиции торжественную церемонию награждения открыл директор ФГБНУ «НИИ питания» академик РАМН, профессор Виктор Тутельян. Ведущим церемонии награждения в этом году выступил актер и ведущий передачи «Контрольная закупка» на «Первом канале» Антон Привольнов.

На церемонии награждения стали известны имена боле 30 компаний, внесших значительный вклад в продвижение и развитие темы здорового питания в России. Среди них: ТМ POLARIS (ООО «Партнер-Энерджи»), сеть дискаунтеров «Пятерочка» в номинации «Продвижение идей здорового питания», бренд соков и нектаров «Любимый» (Компания PepsiCo), ТМ «Мсье Колбасье» (компания «Дымов»), ТМ Naturino (ООО «ВАЛЕАНТ») в номинации «Лучшая торговая марка», компания «Пфайзер», ТМ Бифиформ в номинации «Функциональное питание», компания Реборн (продукт Prana Food) в номинации «Инновация года в здоровом питании», НПФ «ПРОБИОТИКА», компания «Даймонд Фудс» (ТМ «Спело-Зрело») в номинации «Лучшая компания производитель».

Впервые в этом году формат мероприятия объединил церемонию награждения лауреатов премии и фестиваль еды «Вкус здоровья». Фестиваль открыл свои двери 1 ноября и стал ярким событием для горожан, помог отвлечься от промозглой погоды, развеять осеннюю хандру и окунуться в атмосферу праздника, наполненного яркими красками, позитивными эмоциями и ароматами гастрономических изысков. Гости фестиваля с интересом следили за кулинарными мастер-классами от журнала «ХлебСоль», в которых приняли участие популярные шеф-повара, ведущие телевизионных шоу, профессиональные диетологи и звезды телеэкрана.

Свое мастерство продемонстрировали Альбина Прейс и Кристина Черняковская из программы «Два с половиной повара» на ТНТ, приготовив вкуснейшие вегетарианские сэндвичи. Шеф-повар «Лавки вкуса» на телеканале «Домашний» Василий Емельяненко в сопровождении фигуристки Анастасиии Гребенкиной запекли палтуса с опятами и брусникой. Участники проекта «Королевский рацион» Иван Мазурин, член Российской Гильдии шеф-поваров в сопровождении обворожительного диетолога Маргариты Королевой проявили свое мастерство в приготовлении творожных роллов с черносливом, каши из киноа с манго и грушей, а также замечательного детокс-напитка из сельдерея, брокколи, яблока, имбиря и лимона. Любителей мясных блюд порадовали шеф-повар ресторана «Река» Артем Мартиросов и актриса Екатерина Волкова, приготовив кролика с яблочно-сельдереевым пюре и лесными грибами. Настоящим сюрпризом для поклонников итальянской кухни стало выступление GanLuca Fino, шеф-пиццайоло Italian week festival. В сопровождении популярного диетолога Алексея Ковалькова было приготовлено традиционное итальянское блюдо — пицца «Маргарита».

Гастрономические сюрпризы также ждали гостей и в зоне фуд-корта, где были представлены популярные проекты уличной еды, и на площадке «Сцена», где целый день проходили многочисленные викторины и конкурсы с подарками от партнеров фестиваля — бренда соков и нектаров «Любимый», сети дискаунтеров «Пятерочка», бренда итальянских сыров Unagrande. За фуд-корт на фестивале отвечали сразу нескольких модных и популярных проектов: Double B Coffee&Tea, Teabakery, «Prasad. Готовим с любовью», Tutti Frutti Frozen Yogurt, «Теремок», Casa Rinaldi, «Живая еда», лавка «Таежный мед», Royal forest, Punshmeister, «Вафлием», BarbaraAnn, West 4, Пекарня Мишеля, Дом Кедрофф, PRĀNA food.

Маленьким гостям фестиваля тоже было некогда скучать. Их ждал городок с настоящим чумом и имитацией костра, где их весь день развлекали аниматоры-пираты. Кроме того, детям показали веселые и полезные уроки, после которых ребята самостоятельно пекли круассанчики и пирожки. Премия и фестиваль инициированы фондом «Социальные проекты» во взаимодействии с ФГБУ «НИИ питания» РАМН. Проводится при поддержке правительства Москвы.