Швейцария, 15 июня, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Любой заслуживающий доверия процесс по урегулированию украинского конфликта требует участия России. Об этом 15 июня глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По его словам, важно, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьёзным переговорам.

«И здесь важно подчеркнуть, что любой заслуживающий доверия процесс будет нуждаться в участии России. Мы надеемся, что итоги саммита будут отражать эти цели», — сказал министр.

Как сообщало ИА Регнум, конференция по Украине, на которую не пригласили Россию, проходит с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Многие страны отказались от участия в ней, число участников конференции снизилось до 78, при этом Берн изначально заявлял, что разослал приглашения порядка 150 странам.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 июня отметил, что Кремлю нечего передать участникам так называемого мирного саммита по Украине. Он добавил, что Россия намерена собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии. Представитель Кремля уточнил, что в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, а предложения Путина по мирным переговорам не будет на повестке дня.