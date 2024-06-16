Швейцария, 16 июня, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что подготовка ко второй «мирной» конференции должна занять не годы, а месяцы.

TASS/Michael Buholzer/Keystone via AP Владимир Зеленский

«У нас нет времени на длительную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы», — сказал он на итоговой пресс-конференции на саммите в Швейцарии.

Он добавил, что когда план действий будет готов и каждый шаг проработают, то откроется путь к проведению второго саммита. По его словам, уже есть страны, выразившие желание принять в нём участие, и с ними уже ведутся переговоры.

Как передавало ИА Регнум, власти Швейцарии уже выразили готовность организовать новый саммит по Украине. При этом президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что разрешение конфликта невозможно без участия в этом процессе России.

В Бюргенштоке 15–16 июня прошла конференция по Украине. Итоговый документ поддержали только 80 стран из 93. Берн не стал приглашать Россию на саммит. В свою очередь, Москва заявила, что не стала бы участвовать в этом саммите в любом случае. Большое количество стран решило не отправлять делегации на саммит по Украине, в их числе — Китай, Куба, Пакистан, Сирия, Иран, Казахстан и другие.

Любой заслуживающий доверия процесс по урегулированию украинского конфликта требует участия России, заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на конференции в Бюргенштоке.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в свою очередь отметил, что конференция была бы более ориентированной на результат, если бы на ней присутствовали представители России. Он добавил, что выдвинутые президентом России Владимиром Путиным мирные предложения по Украине являются проблеском надежды.

14 июня российский лидер заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

Как заявила 14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова, отказ Украины от озвученных российским лидером мирных предложений говорит о том, что Киев хочет лишить украинцев шанса на мир.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал чистейшим сюрреализмом конференцию в Швейцарии. Он отметил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает и в чём его роль.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил ИА Регнум, что мирная инициатива Путина может вывести на завершение украинского конфликта. Депутат объяснил, что президент сформулировал реальные гарантии безопасности для Киева и условия, в основе которых отражено реальное положение дел на земле.