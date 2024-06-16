Берн, 16 июня, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Итоговый документ «мирной конференции» по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 государств из 93 принимавших участие в мероприятии стран. Список одобривших совместное коммюнике государств-участников 16 июня опубликовали организаторы мероприятия.

TASS/(Urs Flueeler/Keystone via AP

Итоговый документ конференции в Швейцарии не стали подписывать Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Таиланд и ОАЭ.

При этом в числе подписавших его государств Швейцария, Турция, Великобритания, страны Европейского союза и США.

Как сообщало ИА Регнум, «мирный саммит» по Украине проходит в Швейцарии 15–16 июня, и туда не пригласили Москву. Многие страны, включая Китай, отказались приехать на мероприятие по объективным причинам, в том числе и из-за отсутствия России.

При этом на открытии конференции 15 июня президент Швейцарии Виола Амхерд признала, что урегулирование украинского конфликта без России невозможно. По её словам, в принятии долгосрочного решения по этому вопросу должны участвовать и Москва, и Киев.

Президент России Владимир Путин в середине марте назвал «мирную конференцию» в Швейцарии паноптикумом. Глава государства 14 июня также озвучил условия для начала переговоров с Киевом. По его словам, ВСУ должны вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а Киев — отказаться от идеи вступления в НАТО.