Москва, 14 июня, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Украины от озвученных российским президентом Владимиром Путиным мирных предложений говорит о том, что Киев хочет лишить своих граждан реального шанса на мир.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее руководитель офиса главы киевского режима Михаил Подоляк отверг предложения Путина по мирным переговорам, назвав их якобы оскорбительными.

«Такими заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», — передала слова российского дипломата «Российская газета».

Захарова добавила, что киевский режим уже довёл украинцев до крайней точки.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Владимир Путин прибыл на встречу с руководством МИД, в ходе которой поднял все главные вопросы. Говоря об украинском конфликте, российский лидер заявил, что России нужно полное урегулирование ситуации, а не заморозка конфликта.

Во время выступления Путин назвал условия для прекращения огня и начала мирных переговоров. Одним из них, как подчеркнул президент, будет заявление Киева об отказе от вступления в НАТО. Другим — вывод ВСУ со всей территории новых регионов России.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава государства отмечал, что российская сторона стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.