Москва, 16 июня, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал чистейшим сюрреализмом проходящую в Швейцарии конференцию по Украине.

TASS /EPA/Pascal Lauener / POOL

«Этот швейцарский «скотный двор» — чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке», — написал он 16 июня в Telegram-канале.

Медведев отметил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает и в чём его роль. Зампредседателя Совбеза России также сравнил конференцию в Швейцарии с «альпийским выпасом скота».

Публикацию Медведев сопроводил фрагментом из фильма «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова. В конце поста он также напомнил слова персонажа повести председателя домкома Швондера: «Это какой-то позор».

Конференция по Украине проходит в Швейцарии 15–16 июня на курорте Бюргеншток без участия России. Многие страны отказались приезжать на саммит, в том числе Китай и Саудовская Аравия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 15 июня посоветовала участникам саммита обсудить предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным. Дипломат подчеркнула, что не понять предложения главы государства по переговорам могут лишь те, кто не хочет мира.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 июня заявил, что Кремлю нечего передать участникам саммита в Швейцарии. Как обратил внимание представитель Кремля, Запад неконструктивно отреагировал на предложения российского лидера.

На встрече с руководством МИД глава государства 14 июня назвал условие для начала переговоров с Киевом. Так, ВСУ должны вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Другим условием станет отказ Киева от вступления в НАТО. Как заявлял президент, конференция по Украине нужна её организаторам в качестве уловки, чтобы отвлечь всеобщее внимание.