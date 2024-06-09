Москва, 9 июня, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили в зоне СВО пункты дислокации операторов ударных беспилотников ВСУ («Птахи Мадяра»), сообщило 9 июня Министерство обороны.

РИА Новости/Евгений Биятов

Также были поражены пункты дислокации иностранных наёмников и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов («Птахи Мадяра») и иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе», — сказал Конашенков.

Кроме того, средства ПВО в минувшие сутки сбили вертолёт Ми-8 противника, добавил официальный представитель Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 8 июня, Конашенков сообщил, что силы Черноморского флота за сутки уничтожили в акватории Чёрного моря пять безэкипажных катеров ВСУ. Министерство обороны также опубликовало кадры уничтожения одного из беспилотных морских дронов противника.

9 июня Конашенков также сообщил, что группировка ВС РФ «Центр» в минувшие сутки улучшила тактическое положение. Северная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражения двум бригадам противника. Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи. За сутки были перехвачены 66 беспилотников ВСУ и 13 реактивных зарядов HIMARS.