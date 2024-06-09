Москва, 9 июня, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Российские силы ПВО перехватили за сутки 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов Himars, сообщил 9 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«За сутки перехвачены 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов Himars производства США», — сказал он на брифинге.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов («Птахи Мадяра») и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России сбили и перехватили 25 беспилотников самолётного типа киевского режима. Два дрона были сбиты над Ростовской областью, один уничтожили и два перехватили над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезвредили по одному БПЛА, три уничтожили над Астраханской областью, пять беспилотников уничтожили и четыре перехватили над Крымом. Над Кубанью нейтрализовали шесть украинских беспилотников.