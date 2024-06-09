Москва, 9 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне её ответственности до 140 военных и танк, сообщил 9 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Золотая Нива, Времьевка и Октябрь Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По данным российского военного ведомства, потери противника составили до 140 военнослужащих.

Кроме того, российские бойцы из группировки «Восток» за сутки уничтожили танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что ВСУ за сутки в боях с этой группировкой войск потеряли до 135 военных. Также российские бойцы уничтожили пять автомобилей, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Потери ВСУ за неделю от действий группировки «Восток», по данным Минобороны РФ, составили до 935 военных, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.

Общие потери противника за прошедшую неделю составили до 11 150 человек.