Москва, 9 июня, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Подразделения группировки «Север» ВС России отразили семь контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Потери противника составили до 225 военных, проинформировал 9 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомств.

По данным Минобороны, ВС России за сутки отразили семь контратак штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ.

Более того, потери ВСУ составили до 225 военных, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Также было уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что подразделения войск группировки «Север» ВС России продолжили продвижение в глубину обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 180 военных и технику.

6 июня Конашенков докладывал, что ВСУ за сутки потеряли до 140 человек в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север». Подразделения группировки отразили за сутки шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ в указанный период лишились на данном направлении танка, двух бронетранспортёров, самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000, двух орудий Д-20 и трёх гаубиц Д-30, добавил Конашенков.

В районе Купянска Харьковской области для ВСУ сложилась сложная ситуация, заявил в тот же день главком украинской армии Александр Сырский. Российские войска атакуют позиции ВСУ с двух направлений, сказал он.