Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения катера-беспилотника ВСУ
Симферополь, 7 июня, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Министерство обороны России 7 июня опубликовало кадры уничтожения беспилотного морского дрона ВСУ.
Беспилотник был уничтожен из стрелкового оружия.
На опубликованных кадрах видно, что военнослужащие РФ стреляют с вертолёта, а после попадания и взрыва беспилотника ВСУ отмечают успех радостными возгласами.
«Хорош!» — восклицает один из военнослужащих, обращаясь к товарищу, уничтожившему дрон.
Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны днём 7 июня сообщило, что Вооружённые силы России уничтожили в Чёрном море два следовавших к Крыму безэкипажных катера ВСУ. Инцидент произошёл в юго-западной части акватории около 15:00 мск. Беспилотный катер был уничтожен штатным вооружением морской и армейской авиации, отметило Минобороны.
Позднее ведомство сообщило об уничтожении в акватории ещё одного морского дрона противника. Он также следовал в направлении Крыма и был уничтожен морской авиацией Черноморского флота.