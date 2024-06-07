Симферополь, 7 июня, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Министерство обороны России 7 июня опубликовало кадры уничтожения беспилотного морского дрона ВСУ.

Кадр из видео

Беспилотник был уничтожен из стрелкового оружия.

На опубликованных кадрах видно, что военнослужащие РФ стреляют с вертолёта, а после попадания и взрыва беспилотника ВСУ отмечают успех радостными возгласами.

«Хорош!» — восклицает один из военнослужащих, обращаясь к товарищу, уничтожившему дрон.

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Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны днём 7 июня сообщило, что Вооружённые силы России уничтожили в Чёрном море два следовавших к Крыму безэкипажных катера ВСУ. Инцидент произошёл в юго-западной части акватории около 15:00 мск. Беспилотный катер был уничтожен штатным вооружением морской и армейской авиации, отметило Минобороны.

Позднее ведомство сообщило об уничтожении в акватории ещё одного морского дрона противника. Он также следовал в направлении Крыма и был уничтожен морской авиацией Черноморского флота.