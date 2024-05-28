Москва, 28 мая, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Подлинное мирное урегулирование украинского кризиса невозможно на основе «швейцарского» процесса без участия России, который инициировали киевский режим и коллективный Запад, а приблизить перспективу мирной конференции могут лишь одновременные усилия российской стороны на поле боя и в дипломатической плоскости. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог Борис Межуев, комментируя информацию о том, что в структурах Евросоюза обсуждается возможность «мирного саммита» с участием России по украинскому конфликту.

Станислав Красильников/РИА Новости

Основанная на так называемой «формуле Зеленского» мирная конференция по украинской проблематике в Швейцарии, которая запланирована на 15–16 июня, почти никого в мире уже не волнует, убеждён эксперт. Ясно, что без участия России, учитывая реалии, это мероприятие бесперспективно. Более того, как указал политолог, на конференцию не приедут и первые лица США и других стран.

«Серьёзные люди не хотят участвовать в глупых мероприятиях. Если там что-то будет, то максимум — какие-то общие декларации «обо всём хорошем». Поэтому понимание того, что нужен какой-то саммит с участием России, явно присутствует. Видимо, этот проброс, собственно, и сделан. Другое дело, что как только России будет озвучено подобное предложение, разумеется, возникнут вопросы: «А кто с чем едет? Какое общее поле?» То есть начнутся разного рода сложности», — прокомментировал Межуев.

Сейчас единственным реалистичным вариантом выглядит «заморозка» конфликта по линии боевого соприкосновения, заметил собеседник ИА Регнум. Но Россия по сути уже предложила такой вариант, и киевский режим его однозначно отверг, напомнил эксперт. Что же в таком случае может обсуждаться на «мирном саммите»? Очевидно, что реальный мирный процесс никак не может основываться на «швейцарском», без участия России, инициированном коллективным Западом.

Ясно также, что обеспечить реальную перспективу серьёзного мирного урегулирования украинского конфликта может лишь дальнейшее синхронное давление армии России на поле боя и дипломатическое давление на международных площадках, убеждён политолог.

Евросоюз хочет организовать в Саудовской Аравии осенью нынешнего года саммит, посвящённый урегулированию украинского конфликта, с участием России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят 27 мая, как найти приемлемый исход для саммита в Швейцарии, намеченного на 15–16 июня, который пройдёт без участия российской стороны. При этом ЕС будет стремиться разрешить важную проблему перехода от этой конференции к возможной мирной встрече осенью уже с участием России.

Как сообщало ИА Регнум, 15–16 июня в Швейцарии пройдёт так называемая мирная конференция по ситуации на Украине. Швейцарская сторона пригласила по просьбе киевского режима более 160 делегаций. Россия на мероприятие не приглашена.

Россия не будет участвовать в этой конференции и любых других переговорах по Украине, на которых будет продвигаться так называемая «формула Зеленского», заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он назвал мероприятие попыткой сформулировать ультиматум для России.

В свою очередь, посол страны по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что предстоящая конференция в Швейцарии не имеет никакого смысла, в связи с чем некоторые приглашённые страны отказались от участия в ней. Он подчеркнул, что никакая из инициатив, озвученных на этой встрече, не будет отвечать принципиальной позиции России и не будет отражать политическую реальность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предстоящее мероприятие очередным надувательством со стороны США.