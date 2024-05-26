Москва, 26 мая, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Некоторые страны отказались участвовать в предстоящем «саммите мира» по Украине в Швейцарии, так как прагматично смотрят на вещи. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press Владимир Зеленский

Он отметил, что Москва считает бессмысленной и саму конференцию, и собственное участие в ней. Никакая из инициатив на этой встрече не будет соответствовать принципам, обозначенным Россией, и не будет отражать политическую реальность. Отказался от участия и ряд стран.

«Мы это расцениваем как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами», — приводит слова Мирошника издание ОСН.

Как сообщало ИА Регнум, саммит по Украине пройдёт 15–16 июня неподалёку от швейцарского города Люцерн без участия России. Швейцария по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в мероприятии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 24 мая, что это мероприятие является очередным надувательством со стороны США. Так она отреагировала на слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что президент РФ Владимир Путин якобы пытается сорвать саммит и боится его успеха.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Запланированная конференция в Швейцарии нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Россию, признал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Reuters, опубликованном 20 мая.

От непосредственного участия в конференции отказался президент США Джо Байден. Его решение стало «холодным душем» для Зеленского, заявил в эфире YouTube-канала «Вышка» украинский политолог Константин Бондаренко.