Москва, 5 мая, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают «формулу мира» Владимира Зеленского», — сказал он.

Лавров отметил, что швейцарские дипломаты лгут, когда говорят, что хотят позвать Россию на конференцию по Украине. Москва готова вести переговоры, но на основе реальной ситуации, и это всем известно, добавил министр. Он также опроверг заявления Запада, что на саммите постараются выработать подходы, приемлемые для всех.

Конференция по Украине запланирована на 15 и 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. МИД Швейцарии объявил, что не будет приглашать на мероприятие Россию. Министерство объяснило это тем, что от российской стороны якобы были заявления о нежелании участвовать в переговорах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, что Москва призывает партнёров не участвовать в саммите, запланированном в Швейцарии. Она подчеркнула, что это провокационное мероприятие нацелено на противостояние с Москвой, а не на мир.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 мая заявил, что российская сторона получит тройную пользу от так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии. Он уточнил, что это мероприятие станет свидетельством краха так называемой формулы мира Зеленского, покажет «полнейшую импотенцию» нынешних западных элит и позволит российским военным продолжать СВО.

Президент России Владимир Путин 13 марта, напоминая очередной раз о готовности Москвы к переговорам по Украине, подчеркнул, что они должны опираться на реальное положение дел. Он также отметил, что недопустимо опираться на желание, спровоцированное употреблением психотропных средств.