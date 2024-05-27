Вашингтон, 27 мая, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Евросоюз хочет осенью 2024 года организовать в Саудовской Аравии саммит по Украине с участием России. Об этом написало агентство Bloombergсо ссылкой на источники.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Отмечается, что 27 мая министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как найти приемлемый исход для саммита, который состоится 15–16 июня в Швейцарии без участия Москвы.

Также агентство сообщило, что ЕС считает важным вопрос, как перейти от конференции в Швейцарии к возможной встрече осенью с участием России.

Как сообщало ИА Регнум, 15–16 июня в Швейцарии пройдёт так называемый саммит по мирному урегулированию на Украине. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила более 160 делегаций. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что предстоящая конференция в Швейцарии не имеет никакого смысла, из-за чего некоторые страны отказались от участия в ней. Он подчеркнул, что никакая из инициатив, озвученных на этой встрече, не будет соответствовать принципиальной позиции России по урегулированию конфликта и не будет отражать политическую реальность.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала предстоящее мероприятие очередным надувательством со стороны США.