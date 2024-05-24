Москва, 25 мая, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Предстоящая конференция по Украине в Швейцарии является очередным надувательством США, 24 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Так дипломат отреагировала на слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что президент России Владимир Путин якобы пытается сорвать саммит и боится его успеха.

«Что касается упомянутого Кулебой «саммита мира» в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить «мирную конференцию» те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что Россия никогда не отказывалась вести переговоры. Захарова напомнила, что именно киевский режим по требованию Британии заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил. Кроме того, дипломат подчеркнула, что в течение двух лет этот тезис звучал в сотнях тысячах интервью, заявлений и выступлений официальных лиц России.

Также Захарова упомянула слова главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля о том, что прекращение поставок оружия Киеву завершит военный конфликт за пару недель. Официальный представитель МИД РФ заключила, что именно это и есть настоящая «формула мира».

Как сообщало ИА Регнум, Швейцария проведёт 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Запланированная конференция в Швейцарии нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Россию. Об этом говорится 20 мая в опубликованном агентством Reuters интервью с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Украинский конфликт и способы его решения обсуждали на переговорах в Пекине 16 мая Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Конференцию по ситуации на Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.