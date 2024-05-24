Захарова резко отозвалась о предстоящем «саммите мира» в Швейцарии
Захарова назвала саммит в Швейцарии очередным надувательством США
Москва, 25 мая, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Предстоящая конференция по Украине в Швейцарии является очередным надувательством США, 24 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что президент России Владимир Путин якобы пытается сорвать саммит и боится его успеха.
«Что касается упомянутого Кулебой «саммита мира» в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить «мирную конференцию» те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта», — написала Захарова в Telegram-канале.
Она отметила, что Россия никогда не отказывалась вести переговоры. Захарова напомнила, что именно киевский режим по требованию Британии заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил. Кроме того, дипломат подчеркнула, что в течение двух лет этот тезис звучал в сотнях тысячах интервью, заявлений и выступлений официальных лиц России.
Также Захарова упомянула слова главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля о том, что прекращение поставок оружия Киеву завершит военный конфликт за пару недель. Официальный представитель МИД РФ заключила, что именно это и есть настоящая «формула мира».
Как сообщало ИА Регнум, Швейцария проведёт 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.
Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.
Запланированная конференция в Швейцарии нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Россию. Об этом говорится 20 мая в опубликованном агентством Reuters интервью с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Украинский конфликт и способы его решения обсуждали на переговорах в Пекине 16 мая Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Конференцию по ситуации на Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.