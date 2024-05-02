Берн, 2 мая, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Так называемая мирная конференция по ситуации на Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке, Россию на неё не пригласили. Об этом 2 мая сообщило министерство иностранных дел Швейцарии.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

Отмечается, что швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по вопросам мирного урегулирования на Украине, который состоится 15–16 июня 2024 года в Бюргенштоке.

МИД Швейцарии уточнил, что Россию не пригласили на встречу.

«Швейцария демонстрировала открытость идее выслать приглашение РФ на эту конференцию. Тем не менее Россия уже многократно — в том числе публично — говорила, что не заинтересована в участии в ней», — отметили в ведомстве

Обсуждения на мероприятии будут вести на основе так называемой «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, добавили дипломаты.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля правительство Швейцарии сообщило, что в городе Бюргеншток в июне 2024 года состоится так называемая мирная конференция по Украине.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис 23 апреля признал, мирное урегулирование украинского конфликта невозможно без участия России. Он также подтвердил приверженность швейцарской стороны нейтралитету в военной сфере.

Портал Tagesschau 16 апреля сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином не смог добиться успеха и убедить Пекин принять участие в конференции по Украине в Швейцарии. Отмечалось, что глава немецкого правительства также не смог добиться успеха в обсуждении в Китае ближневосточного конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 апреля заявил, что так называемую «формулу мира» Зеленского нельзя рассматривать в качестве фундамента для урегулирования конфликта на Украине. Глава МИД также отметил, что Швейцария превратилась во враждебную для России страну, а потому не подходит для переговоров по украинской проблеме.

Президент Владимир Путин 11 апреля отметил, что Россию не позвали на мирную конференцию в Швейцарии, заявляя при этом, что решить без неё этот вопрос невозможно. Глава государства назвал такую ситуацию паноптикумом.