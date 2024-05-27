Пекин, 27 мая, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Китай выступил за проведение конференции по Украине, которую признает как Москва, так и Киев. С таким заявлением 27 мая выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Максим Гучек/РИА Новости

«Китай <…> поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив», — заявила дипломат.

В дипведомстве добавили, что Китай призывает США задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию кризиса на Украине. Мао Нин также напомнила, что в ситуации вокруг Украины Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, настаивая на содействии перемирию и переговорам.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 26 мая записал видео из Харькова, в котором предложил председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену поддержать саммит в Швейцарии.

Саммит по Украине состоится в Швейцарии 15–16 июня без участия России. По просьбе Киева Швейцария пригласила свыше 160 делегаций для участия в мероприятии. Российские официальные лица назвали предстоящее мероприятие очередным надувательством со стороны США. По словам главы МИД Сергея Лаврова, конференция является лишь попыткой сформулировать ультиматум для России.

В мае Зеленский признал, что запланированная конференция в Швейцарии нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Россию.

В МИД России также заявили, что Москва считает бессмысленной и конференцию в Швейцарии, и участие в ней. Никакая из инициатив на этой встрече не будет соответствовать принципам, обозначенным Россией, и не будет отражать политическую реальность.

Агентство Bloomberg сообщило, что график Джо Байдена не предусматривает визит американского президента в Швейцарию для участия в «мирной конференции». Вместо этого президент США посетит мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию. От участия в конференции по Украине отказались представители целого ряда стран, в том числе Бразилии и ЮАР.

Как отметил украинский политолог Константин Бондаренко, отказ Байдена принять непосредственное участие в конференции по Украине стал «холодным душем» для Зеленского.