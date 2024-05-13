Москва, 13 мая, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Цель переговоров по Украине в Швейцарии — сформулировать ультиматум для России, сообщил 13 мая кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии давно на слуху у тех, кто пытается «победить Россию на поле боя», при этом не отказываясь от дипломатических методов.

«Но те дипломатические методы и конференция в Швейцарии — не исключение, а лишь продолжение копенгагенского процесса, сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, инициированная Киевом конференция по Украине в Швейцарии пройдёт 15–16 июня. Об этом швейцарский МИД объявил 2 мая, отметив, что Россия участвовать не будет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны — партнёры воздержаться от участия в этих переговорах и не дать втянуть себя в очередные антироссийские провокации Киева и Запада.

Первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов 12 мая заявил, что переговоры по Украине без России будут фикцией. Он назвал эту конференцию посиделками и отметил, что многие из приглашённых политиков не хотят туда ехать.