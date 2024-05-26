Киев, 26 мая, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился с просьбой к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену поддержать саммит в Швейцарии.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Швейцария проведёт 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россию на мероприятие не пригласили. Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 мая заявил, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского. Министр назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что график Джо Байдена не предусматривает визит американского президента в Швейцарию для участия в конференции по Украине, которая пройдёт 15–16 июня. Вместо этого Байден намерен посетить мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию в штате Калифорния.

Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что предстоящее мероприятие является очередной попыткой навязать России идеи урегулирования конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл саммит в Швейцарии бессмысленным, поскольку мероприятие пройдёт без участия российской стороны, представителей которой не пригласили. Как указала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, конференция по Украине является очередным надувательством с якобы мирными инициативами.