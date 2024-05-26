Киев, 26 мая, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Отказ президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена принять непосредственное участие в так называемой мирной конференции в Швейцарии стал «холодным душем» для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала «Вышка» заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам эксперта, американская администрация своим отказом подала Киеву сигнал, что решение внутренних проблем для США значительно важнее, чем украинский вопрос. Кроме того, решение Байдена также должно отрезвить Зеленского, уверовавшего в то, что мир якобы вращается вокруг Украины.

«Соединённые Штаты попросту сделают всё, чтобы закончить этот конфликт, невзирая на то, совпадает ли это с планами Киева», — указал Бондаренко.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg сообщило, что график Джо Байдена не предусматривает визит американского президента в Швейцарию для участия в конференции по Украине, которая пройдёт 15–16 июня. Вместо этого Байден намерен посетить мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию в штате Калифорния.

Ранее от участия в конференции по Украине в Швейцарии отказались представители целого ряда стран, в том числе Бразилии и ЮАР.

Президент РФ Владимир Путин почеркивал, что предстоящее мероприятие является очередной попыткой навязать России идеи урегулирования конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл саммит в Швейцарии бессмысленным, поскольку мероприятие пройдёт без участия российской стороны, представителей которой не пригласили. Как указала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, конференция по Украине является очередным надувательством с якобы мирными инициативами.