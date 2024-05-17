Бразилиа, 17 мая, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от предложения принять участие в конференции по Украине, которая пройдёт в середине июня в швейцарском Бюргенштоке. Об этом 16 мая сообщил телеканал CNN Brasil.

Иван Шилов ИА REGNUM Лула да Силва

По информации источника, правительство Швейцарии направило главе государства официальное приглашение на саммит через министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейру. После обсуждения этого вопроса с главой внешнеполитического ведомства Лула да Силва принял решение отказаться возглавить бразильскую делегацию на конференции.

Отмечается, что власти южноамериканской страны решили, что непосредственное участие президента не имеет смысла, поскольку на конференции по Украине в Швейцарии не будут присутствовать обе стороны конфликта.

Конференция по Украине запланирована на 15 и 16 июня в Бюргенштоке. В швейцарском внешнеполитическом ведомстве объявили, что не будут приглашать на мероприятие представителей России. Министерство объяснило это тем, что от российской стороны якобы были заявления о нежелании участвовать в переговорах. Пресс-секретарь ведомства Пьер-Ален Эльчингер назвал мирный процесс по урегулированию украинского кризиса немыслимым без участия Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет участвовать на конференции в Швейцарии по Украине, как и на других площадках, на которых пытаются продвигать так называемую формулу мира главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков, мероприятие обречено на провал, несмотря даже на возможное участие Китая, имеющего взвешенную позицию по конфликту на Украине.