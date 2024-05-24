Вашингтон, 24 мая, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден, скорее всего, не примет участия в конференции по Украине, которая состоится 15–16 июня в Швейцарии, передаёт агентство Bloomberg.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Отмечается, что в этот период Байден должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии.

«Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться (к конференции), но ни Байден, ни вице-президент (США) Камала Харрис не планируют там присутствовать», — пишет агентство.

Как передавало ИА Регнум, ранее в федеральном департаменте иностранных дел (МИД) Швейцарии заявили, что на конференцию, посвящённую Украине, приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. При этом, по информации от швейцарских властей, Россия не вошла в число приглашённых на эту встречу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бессмысленными переговоры по ситуации на Украине без участия представителей России. Он также отметил, что ещё нужно понять, какие условия мирного процесса собираются обсуждать на конференции в Швейцарии.

Президент России Владимир Путин назвал паноптикумом запланированную конференцию в Бюргенштоке. Он отметил, что на Западе заявляют, что российской стороне там делать нечего, но также признают, что без неё ничего не получится решить. Глава государства подчеркнул, что Москву обвиняют в отказе от переговоров, но даже не приглашали на них.