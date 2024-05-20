Киев, 20 мая, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Запланированная в июне конференция по Украине в Швейцарии нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Россию. Об этом говорится 20 мая в опубликованном агентством Reuters интервью с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Прежде всего, повестка этой встречи: политическое давление на Россию и привлечение большого числа стран, мирового большинства. Потом будут технические решения, будет [составлен] план. И потом этот план передадут и представят на разных площадках России», — признал Зеленский.

Он добавил, что Киев в рамках саммита хочет обсудить продовольственную и ядерную безопасность, а также гуманитарные вопросы, включая обмен военнопленными.

Зеленский не исключил, что после швейцарской конференции Россия будет обсуждать мирный план Киева с большинством стран мира.

Как передавало ИА Регнум, Швейцария проведет 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.

Глава МИД Сергей Лавров 5 мая заявил, что РФ не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского. Министр назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Тему украинского конфликта и способы его решения обсуждали на переговорах президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине 16 мая. Конференцию по ситуации на Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.