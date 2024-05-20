Тегеран, 20 мая, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Zuma/TASS Эбрахим Раиси

«Посольство России с огромной грустью узнало о гибели президента Э. Раиси, главы МИД Х. Амирабдоллахиана и ряда других важных государственных деятелей в результате крушения вертолета. Мы очень стремились помочь, в Иран по решению президента России были экстренно направлены спасатели МЧС России. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству». — говорится в сообщении.

Посольство пожелало народу Ирана и иранскому правительству терпения и душевной стойкости в преодолении трагедии. Отмечается, что посольство приспустило флаг России в знак солидарности с Ираном.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран.

Позже стало известно, что местонахождение вертолёта удалось установить. Появились первые кадры с места ЧП, на которых видна оторвавшаяся хвостовая часть судна.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.