Тегеран, 20 мая, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов в связи с гибелью Эбрахима Раиси, сообщает 20 мая государственный телеканал IRIB.

Iranian Presidency/Global Look Press Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер

Согласно статье 131 Конституции Ирана, обязанности президента в случае его гибели переходят к первому вице-президенту с одобрения руководства страны. В течение 50 дней совет, в который входят главы законодательной и судебной власти и сам вице-президент, должен организовать избрание нового президента.

Таким образом, президентские выборы в Иране должны состояться в июне или июле.

Телеканал также подтвердил гибель пассажиров президентского вертолёта в горной местности у границы с Азербайджаном. На борту находились президент Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран.

Позже стало известно, что местонахождение вертолёта удалось установить. Телеканал Press TV опубликовал видеозапись с места ЧП. На кадрах можно увидеть оторвавшуюся хвостовую часть воздушного судна.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом.