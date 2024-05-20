Тегеран, 20 мая, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Видеозапись с места жесткой посадки вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси обнародовал телеканал Press TV.

Кадр из видео

Кадры сделаны с беспилотника. На них видна оторвавшаяся хвостовая часть вертолета. Рядом с ней можно увидеть выгоревший участок леса.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, в котором летел Эбрахим Раиси, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы Ирана с Азербайджаном. По предварительным данным, вероятной причиной произошедшего стала непогода.

К поискам подключили военных и полицию. Турция в целях содействия иранской стороне направила в район поисков свой беспилотный летательный аппарат Akıncı.

Президент России Владимир Путин поручил направить в Иран группу российских спасателей на поиски воздушного судна. В республику из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел первый самолёт со специалистами МЧС РФ.

Позднее Reuters написало о том, что всех, кто находился на борту вертолёта, сочли погибшими. В публикации также утверждалось, что судно полностью сгорело.