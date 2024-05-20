Тегеран, 20 мая, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Местонахождение вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, и туда направились поисково-спасательные группы. Об этом 20 мая сообщает телеканал Press TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Горы

Журналисты также отметили, что об обнаружении места происшествия заявил оперативный штаб Иранского общества Красного Полумесяца.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая, по данным властей Ирана, вертолёт с Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку в горной труднодоступной местности возле границы Ирана с Азербайджаном. Началась поисково-спасательная операция, в которой также участвуют силы полиции, армии, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Помимо этого, для проведения поисков в район ЧП Турция свой ударный беспилотник Akıncı направила Турция. Командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами заявил, что в районе поисков вертолёта обнаружили источник тепла. Его выявили с помощью дрона.

Президент РФ Владимир Путин поручил руководителю МЧС РФ Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей с оборудованием для помощи в поисках. Первый самолёт со российскими специалистами уже вылетел.