Вашингтон, 18 мая, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Представители правящего класса США, комментируя заметное углубление двусторонних взаимоотношений России и Китая, порой стараются скрыть эмоциональный накал, царящий во властных вашингтонских коридорах. При этом надо учитывать, что действующая администрация Белого дома по-прежнему обладает возможностями наносить ущерб интересам как России, так и Китая, используя доступные санкционные инструменты.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Такой оценкой поделился с ИА Регнум политолог-американист Малек Дудаков, комментируя заявление Белого дома о якобы имеющей место угрозе для США в укреплении российско-китайских взаимоотношений.

«Мы слышим «риторическую обеспокоенность» со стороны вашингтонских аппаратчиков. Некоторые, наоборот, пытаются делать «хорошую мину при плохой игре» и говорить о том, что в общем-то всё нормально, «нас это не волнует». На самом деле американцев, конечно, очень сильно волнуют и экономическая, и военно-техническая кооперация между Россией и Китаем. Потому что противостоять сразу двум крупнейшим евразийским державам — России и Китаю — гораздо сложнее, чем каждой из них по отдельности. И власти США это отлично понимают», — прокомментировал Дудаков.

При этом необходимо отличать риторику властей США от их реальных действий, заметил эксперт.

«Они будут пользоваться самыми разными инструментами, которые у них остаются. Это и введение санкций против банков и компаний Китая, и разные экспортные-импортные ограничения, и так далее. То есть рычаги давления всё ещё сохраняются. И американцы будут ими пользоваться», — указал собеседник ИА Регнум.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе эффективность этих инструментов будет падать, уверен Дудаков. Ведь Китай и Россия постепенно налаживают альтернативную систему финансовых расчётов. Она тоже будет уязвима перед рестрикциями Вашингтона, всё равно сможет эффективно работать в обход американоцентричной платёжной системы. Поэтому уже в среднесрочной перспективе, по оценке политолога, значимость рестрикций США начнет «сходить на нет».

Однако в краткосрочной перспективе проблемы будут сохраняться, констатировал эксперт. Есть сложности с транзакциями между российскими и китайскими банками по самым разным направлениям. А товарооборот, который в 2023 году достиг рекордного показателя, в марте и апреле заметно сократился. То есть недооценивать значимость санкций США пока не следует, резюмировал политолог.

Власти США обеспокоены укреплением отношений России и Китая, признал 17 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов. Он уточнил, что Вашингтон продолжит внимательно следить за этим процессом.

Говоря о визите президента России Владимира Путина в Китай и его встрече в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, представитель Белого дома заявил, что укрепление российско-китайских взаимоотношений противоречит национальной безопасности США. По словам Кирби, Путина и Си Цзиньпина объединяет решимость в желании бросить вызов международному порядку.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер побывал 16–17 мая с двухдневным официальным визитом в Китае. Это первый с момента официального вступления в должность государственный визит президента. Его общение с Си Цзиньпином, включавшее переговоры в расширенном составе, превысило в общей сложности 12 часов. Два лидера после совещания подписали совместное заявление, включающее в том числе шаги по углублению взаимодействия в военно-технической и экономической сферах. Также в совместном заявлении лидеры двух государств отметили, что считают политику США угрозой безопасности всех стран региона, поскольку в Вашингтоне мыслят категориями «холодной войны» и руководствуются логикой блокового противостояния.

Журналисты британского издания Financial Times назвали совместные заявления Путина и Цзиньпина явным унижением для США и пощёчиной госсекретарю Энтони Блинкену.