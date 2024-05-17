Лондон, 17 мая, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Совместные заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные в ходе переговоров в Китае фактически стали унижением для госсекретаря США Энтони Блинкена. Такую оценку озвучила британская газета Financial Times.

Kremlin Pool/Russian Presential

«Это явная пощечина госсекретарю США Энтони Блинкену, призвавшему в прошлом месяце Китай прекратить поддержку России в вопросе конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Издание процитировало заявления лидеров России и КНР о решении продолжать укреплять военные связи. В статье также отметили, что Путин и Си Цзиньпин заявили о намерении вместе противостоять деструктивным и враждебным действиям США.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Китай 16 мая с двухдневным государственным визитом. В Пекине прошла пышная торжественная церемония его встречи. Общение российского лидера с Си Цзиньпином в общей сложности продлилось более 12 часов.

Лидеры России и Китая после совещания подписали совместное заявление, в котором заявили о взаимном стратегическом доверии между странами в вопросах военного сотрудничества. Они также сообщили о планах нарастить число совместных военных учений.

Блинкен посетил Китай 26 апреля. Он на совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином перешёл к угрозам. Глава американской дипломатии потребовал от Китая прекратить сотрудничество с Россией. Он заявил, что в противном случае эту «проблему» будут решать США.