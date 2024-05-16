Пекин, 16 мая, 2024, 12:53 — ИА Регнум. США по-прежнему мыслят категориями холодной войны и руководствуются логикой блокового противостояния, следует из совместного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Известия/Алексей Агарышев

«США по-прежнему мыслят категориями холодной войны и руководствуются логикой блокового противостояния, ставя безопасность «узких групп» выше региональной безопасности и стабильности», — следует из документа.

Так, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заявили, что политика США создаёт угрозу безопасности для всех стран региона. Лидеры двух стран выступили за то, чтобы Вашингтон отказался от такой манеры поведения.

При этом Россия и КНР подтвердили озабоченность попытками США обеспечить себе решающее военное преимущество, нарушить стратегический баланс сил. Так Путин и Си Цзиньпин выступили против гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счёт наращивания военной мощи и создания военных блоков и коалиций.

Кроме того, Россия и Китая подтвердили намерение консолидировать усилия в построении многополярного мира.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит Путина в Китай. В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча лидеров двух стран. Переговоры длились 2,5 часа. Обсуждался широкий спектр вопросов, среди которых актуальные международные и региональные проблемы.

Главы России и КНР подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Военный бюджет США при Джо Байдене почти на 200 млрд долларов превышает оборонные расходы при Рональде Рейгане на последнем этапе холодной войны. При этом объём средств, заложенный в бюджет, втрое больше китайского и в 10 раз больше российского.

Американский журналист Клейтон Моррис, комментируя проект военного бюджета США на 2024 год, анонсированный Пентагоном, заявил, что документ предусматривает рост расходов на «нападение на КНР» на 40%.