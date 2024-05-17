Вашингтон, 18 мая, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки крайне обеспокоена развитием и укреплением отношений России и Китая, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов 17 мая.

Rao Aimin/Global Look Press

«Я бы не стал говорить, что нас не беспокоят эти отношения и направление их развития. Конечно, это так. Мы продолжим внимательно следить за этим», — указал Кирби.

Говоря о визите президента России Владимира Путина в Китай и его встрече в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, представитель Белого дома заявил, что действия российского и китайского лидеров по укреплению отношений между государствами противоречат американским интересам в сфере национальной безопасности. По словам Кирби, Путина и Си Цзиньпина объединяет решимость в желании бросить вызов международному порядку.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин прибыл в Китай 16 мая с первым с момента официального вступления в должность двухдневным государственным визитом. В Пекине прошла торжественная церемония его встречи. Общение российского лидера с Си Цзиньпином, включающее в том числе переговоры в расширенном составе, продлилось в общей сложности более 12 часов. Лидеры России и Китая после совещания подписали совместное заявление, включающее в том числе шаги по углублению взаимодействия в военной и энергетической сферах. Также в совместном заявлении лидеры государства отметили, что считают политику Соединённых Штатов, мыслящих категориями холодной войны и руководствующихся логикой блокового противостояния, угрожающей безопасности всех стран региона.

Журналисты британского издания Financial Times назвали совместные заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина, сделанные в ходе переговоров в Китае, явным унижением для США и пощёчиной американскому госсекретарю Энтони Блинкену.