Словакия, 18 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Суд 18 мая вынес решение заключить под стражу писателя Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Rafal Klimkiewicz/Global Look Press

«Если обвиняемый подаст жалобу, решение по ней примет Верховный суд Словацкой Республики», — процитировал решение суда телеканал Ta3.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Цинтулу, которого с момента задержания 15 мая содержали в камере предварительного заключения, доставили в здание уголовного суда в городе Пезинок, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о покушении на Фицо. Прокурор потребовал арестовать Цинтулу.

Обвиняемый на суде заявил, что стрелял в Фицо. При этом Цинтула ранее утверждал, что не хотел убить премьер-министра, а только ранить его.

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Цинтула — 71-летний писатель, сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Известно, что он участвовал в акциях протеста против Фицо и в поддержку поставок вооружений Киеву, но при этом не состоит в радикальной группировке. По мнению министр обороны Словакии Роберта Калиняка, покушение на Фицо спланировали заранее.

На следующий день после покушения на Фицо, 16 мая, заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что Цинтула был недоволен политикой премьер-министра, в частности, остановкой военной помощи Киеву, а также вмешательством в работу телевидения, отставкой председателя судебного совета.

Правительство Фицо заблокировало выделение нового пакета военной помощи Киеву на сумму €40,3 млн в ноябре прошлого года. Премьер-министр высказывался против антироссийских санкций и против членства Украины в НАТО.