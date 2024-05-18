Словакия, 18 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель Юрай Цинтула 18 мая признал свою вину в суде, сообщил портал RTVS.

Кадр из видео Юрай Цинтула

В городе Пезинок 18 мая проходило заседание уголовного суда по рассмотрению ходатайства прокуратуры об аресте Цинтулы. Обвиняемого доставили в суд из камеры предварительного заключения.

Писатель признал в суде, что совершил покушение на Фицо.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая Фицо находился на выездном заседании в городе Гандлова. На улице в него несколько раз выстрелил мужчина, тяжело ранив премьер-министра. Фицо перенёс две длительные хирургические операции. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк 18 мая сообщил, что состояние главы правительство остаётся тяжёлым.

Стрелявшего задержали и установили его личность. Выяснилось, что это словацкий писатель Цинтула. Он рассказал на допросе, что хотел ранить Фицо, но не стремился убить его. Таким образом, как он пояснил, он хотел выразить несогласие с политическим курсом правительства Фицо. По словам министра внутренних дел республики Матуша Шутай-Эштока, Цинтула ранее участвовал в акциях протеста.

Цинтулу 18 мая привезли в суд на первое слушание. Силовики усиленно охраняли его, не допуская возможности проникновения на территорию суда прессы и представителей общественности.

Президент России Владимир Путин 15 мая направил словацкому коллеге Зузане Чапутовой телеграмму, в котором назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением. Российский лидер попросил президента Словакии передать премьер-министру слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.