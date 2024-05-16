Братислава, 16 мая, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Писатель Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, принимал участие в протестах, но не состоял в радикальных движениях. Об этом 16 мая сообщила газета Pravda со ссылкой на слова Министра внутренних дел республики Матуша Шутай-Эштока.

Соцсети Юрай Цинтула

«Он участвовал в антиправительственных протестах, а также в демонстрациях на выездном совещании правительства», — заявил глава МВД.

По информации министра, мужчина не состоял в какой-либо радикальной группировке и был «одиночкой». Чиновник добавил, что нападения, которые устраивают такие злоумышленники, практически невозможно предотвратить.

Покушение спланировали заранее. В этом уверен министр обороны страны Роберт Калиняк, который заявил, что оно не могло быть случайным.

Из-за произошедшего Словакия находится на пороге гражданской войны, отмечал ранее Шутай-Эшток. Министр обратил внимание на полные ненависти комментарии в соцсетях и попросил общественность воздержаться от негативных призывов.

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Как сообщало ИА Регнум, 71-летний Цинтула несколько раз выстрелил в премьера Словакии 15 мая, когда тот вышел поприветствовать жителей в городе Гандлове. Пули попали Фицо в грудь, живот и конечности. На вертолёте его оперативно доставили в больницу, где провели длительную операцию.

16 мая стало известно, что Фицо потребуется еще одна операция. Медики остановили кровотечение в брюшной полости, но необходимо прооперировать бедро. Врачи опасаются, что в ходе хирургического вмешательства препараты, разжижающие кровь, которые принимает премьер-министр республики, вызовут проблемы.